Sequestrati 400 chili di fuochi d' artificio in un deposito a Picanello | denunciato un 28enne

Un’operazione condotta dai carabinieri della stazione di Catania Nesima ha portato al sequestro di circa 400 chilogrammi di materiale pirotecnico e alla denuncia di un uomo di 28 anni, residente nel capoluogo etneo, per detenzione e vendita illegale di materiale esplodente. L'intervento rientra. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it

