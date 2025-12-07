sepia ecco la nuova casa in via carducci

‘Sepia’ si trasferisce in via Carducci: "Via Carducci? Un punto di arrivo". Il locale di Niko Pizzimenti e Giglia Gambelli aprirà il 18 dicembre nei locali che prima accoglievano ‘Nana Piccolo Bistrot’. Un turnover che è partito a settembre, con la riapertura post restyling di ‘Casa Nana’, in piazza del Duca, la stessa dove lo chef Pierpaolo Ferracuti aprirà un ristorante al posto di ‘Sepia’. A Porto San Giorgio, insieme al suo socio Richard Abou Zaki, ha ottenuto una Stella Michelin nel 2022 per le proposte del ristorante ‘Retroscena’. La nuova proposta di Niko Pizzimenti, che curerà la cucina e la sua compagna Giulia sarà la regina di sala è trasversale e abbraccia tutte le età: "Manterremo sempre il nostro standard – spiega Pizzimenti – sarà sempre una cucina che rappresenta le mie origini: metà siciliane e metà marchigiane. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

