Paesaggio unico tra sabbia dorata e mare, meta ideale per chi cerca natura incontaminata e storia mineraria Un paesaggio unico e affascinante, dove la forza della natura ha plasmato un ambiente quasi desertico che si estende fino a incontrare il mare. Stiamo parlando di un fenomeno naturale di straordinaria bellezza riconosciuto a livello internazionale, che continua a incantare visitatori e appassionati di natura anche nel 2025. Un deserto in Italia – (lopinionista.it) L’ecosistema delle dune è estremamente delicato e necessita di rispetto e attenzione da parte dei visitatori, affinché questo patrimonio naturale possa essere conservato per le generazioni future. 🔗 Leggi su Lopinionista.it

© Lopinionista.it - Sembra il Sahara, ma è in Italia: l’oasi segreta dove il deserto incontra acque da sogno