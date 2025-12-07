Sembra il Sahara ma è in Italia | l’oasi segreta dove il deserto incontra acque da sogno
Paesaggio unico tra sabbia dorata e mare, meta ideale per chi cerca natura incontaminata e storia mineraria Un paesaggio unico e affascinante, dove la forza della natura ha plasmato un ambiente quasi desertico che si estende fino a incontrare il mare. Stiamo parlando di un fenomeno naturale di straordinaria bellezza riconosciuto a livello internazionale, che continua a incantare visitatori e appassionati di natura anche nel 2025. Un deserto in Italia – (lopinionista.it) L’ecosistema delle dune è estremamente delicato e necessita di rispetto e attenzione da parte dei visitatori, affinché questo patrimonio naturale possa essere conservato per le generazioni future. 🔗 Leggi su Lopinionista.it
Sembra il Sahara, ma è in Italia: un deserto nascosto tra calanchi, colline sabbiose, vigne e uliveti infiniti - Nel cuore della Toscana, tra le dolci colline delle Crete Senesi, si cela un paesaggio sorprendente e quasi surreale. Secondo blitzquotidiano.it