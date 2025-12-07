Selvaggia Lucarelli stronca Martina Colombari | Manca cuore e anima… sembri un cyborg
La puntata di ieri sera di Ballando con le stelle 2025 si è conclusa con l’esibizione di Martina Colombari e Luca Favilla in un Modern dedicato alla sua mamma Delfina. La donna, rimasta incinta a soli 17 anni, ha cresciuto Martina con tutto l’amore possibile. “Mi dice sempre che non mi ha cercata ma mi ha voluta”, ha confessato Martina con la voce rotta dall’emozione. L’omaggio alla mamma Delfina. Prima della performance, Martina ha raccontato i sacrifici che sua madre ha dovuto affrontare per crescerla e non farle mancare nulla, rinunciando di fatto ai propri sogni: “Lei aveva 17 anni ed era a casa con il pancione mentre tutti i suoi amici erano a scuola. 🔗 Leggi su Tivvusia.com
Argomenti simili trattati di recente
SELVAGGIA LUCARELLI: RESTO A BALLANDO, NO AL GRANDE FRATELLO PER UN MOTIVO
Selvaggia Lucarelli adotta una micia di Sorisole e la chiama Gaza
“Garlasco e dintorni: i processi mediatici”, rivedi l’incontro con Roberta Bruzzone, Pino Corrias e Selvaggia Lucarelli alla Festa del Fatto Quotidiano
“Ballare così è orribile, tira tutto, fa male”. Barbara D’Urso non si è fermata nemmeno con un tutore, ma una frase sul ticket ha acceso la reazione di Selvaggia Lucarelli. Dietro il confronto in diretta, c’è un dolore che Barbara non aveva mai raccontato. - facebook.com Vai su Facebook
Ho letto il thriller di Marina Di Guardo Ed è avanguardia quasi quanto le candele di Chiara Ferragni. ? selvaggialucarelli.substack.com/p/ho-letto-il-… Vai su X
Martina Colombari stroncata da Selvaggia Lucarelli a Ballando: “Manca il cuore e l’anima”/ “Sembri un Cyborg” - Martina Colombari stroncata da Selvaggia Lucarelli a Ballando con le stelle 2025: "Manca il cuore e l'anima... Scrive ilsussidiario.net
Selvaggia Lucarelli penalizza Barbara D’Urso a Ballando e stronca Pasquale: “Pigro”/ Matano non ci sta - Barbara D'Urso si esibisce nonostante l'infortunio a Ballando con le stelle 2025, ma arriva la critica di Selvaggia Lucarelli ... Secondo ilsussidiario.net
Ballando con le Stelle, top & flop della seconda puntata: Lucarelli contro tutti, l'esibizione di Belen e (ancora) la polemica sui commenti sessisti - Il grande flop della serata è, senz'ombra di dubbio, Selvaggia Lucarelli. Da ilmessaggero.it