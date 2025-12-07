La puntata di ieri sera di Ballando con le stelle 2025 si è conclusa con l’esibizione di Martina Colombari e Luca Favilla in un Modern dedicato alla sua mamma Delfina. La donna, rimasta incinta a soli 17 anni, ha cresciuto Martina con tutto l’amore possibile. “Mi dice sempre che non mi ha cercata ma mi ha voluta”, ha confessato Martina con la voce rotta dall’emozione. L’omaggio alla mamma Delfina. Prima della performance, Martina ha raccontato i sacrifici che sua madre ha dovuto affrontare per crescerla e non farle mancare nulla, rinunciando di fatto ai propri sogni: “Lei aveva 17 anni ed era a casa con il pancione mentre tutti i suoi amici erano a scuola. 🔗 Leggi su Tivvusia.com

© Tivvusia.com - Selvaggia Lucarelli stronca Martina Colombari: “Manca cuore e anima… sembri un cyborg”