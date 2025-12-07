Sei in finale solo per la tua disgrazia Andrea Delogu furiosa risponde a un uomo

Today.it | 7 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Da quando Andrea Delogu è stata colpita dalla scomparsa del fratello Evan, ha deciso di parlarne il meno possibile. Lo ha fatto al rientro a Ballando con le stelle, dopo due puntate di assenza, utili a elaborare il lutto, ma poi ha deciso di mantenere riserbo su ciò che lei e la sua famiglia. 🔗 Leggi su Today.it

Immagine generica

Leggi anche questi approfondimenti

Cerca Video su questo argomento: Sei Finale Tua Disgrazia