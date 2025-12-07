Sei campione del mondo! | il box McLaren esulta e Lando Norris reagisce così
Lando Norris festeggia così il suo primo campionato del mondo piloti in F1. Al termine del GP di Abu Dhabi (vinto da Max Verstappen) l'inglese si lascia andare nel team radio. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
Altre letture consigliate
La meravigliosa Italia di Fefè De Giorgi si conferma campione del mondo di pallavolo: sconfitta la Bulgaria
WWE: CM Punk trionfa su Jey Uso e torna campione del mondo
Eicma, il motore della Lombardia. Il salone del ciclo e motociclo campione del mondo tra le fiere
NORRIS CAMPIONE DEL MONDO! mdst.it/4rPG3NF #SportMediaset - facebook.com Vai su Facebook
Svelati i gironi della Coppa del Mondo: se si qualifica l'Italia giocherà nel Gruppo B con Canada, Qatar e Svizzera Il sorteggio ? tinyurl.com/4tmbk3au #FIFAWorldCup #Nazionale #Azzurri #VivoAzzurro Vai su X
Lando Norris è campione del mondo di Formula 1: vince il titolo ad Abu Dhabi con 2 punti più di Verstappen - L'inglese della McLaren si piazza al terzo posto nell'ultima gara dell'anno, vinta dall'olandese della Red Bull davanti all'altra McLaren di Oscar Piastri ... Come scrive today.it
F1, Gp Abu Dhabi: Lando Norris vince il suo primo mondiale in carriera - Max Verstappen domina il Gp di Yas Marina, ma perde il titolo iridato per la quinta volta. Secondo msn.com
F1, al Gran Premio di Miami si canta "Bella Ciao" - sarebbe stato davvero clamoroso se la McLaren avesse buttato via anche questo titolo - Lo riporta msn.com