Sei campione del mondo! | il box McLaren esulta e Lando Norris reagisce così

Gazzetta.it | 7 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Lando Norris festeggia così il suo primo campionato del mondo piloti in F1. Al termine del GP di Abu Dhabi (vinto da Max Verstappen) l'inglese si lascia andare nel team radio. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - "Sei campione del mondo!": il box McLaren esulta e Lando Norris reagisce così

