Segretari comunali la riforma che non può più attendere | rafforzare le autonomie per salvare i territori fragili

Dalla proroga delle deroghe alla valorizzazione dei vicesegretari, fino al sostegno economico per i piccoli Comuni: l’Uncem propone una riforma strutturale per rilanciare efficienza, legalità e sviluppo locale. Una figura strategica da rifondare La crisi delle autonomie locali è ormai un dato. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

© Ilgiornaleditalia.it - Segretari comunali, la riforma che non può più attendere: rafforzare le autonomie per salvare i territori fragili

