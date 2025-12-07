Segretari comunali la riforma che non può più attendere | rafforzare le autonomie per salvare i territori fragili
Dalla proroga delle deroghe alla valorizzazione dei vicesegretari, fino al sostegno economico per i piccoli Comuni: l'Uncem propone una riforma strutturale per rilanciare efficienza, legalità e sviluppo locale. Una figura strategica da rifondare La crisi delle autonomie locali è ormai un dato.
