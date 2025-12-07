Segnano tanto segnano tutti | i grandi numeri dell' attacco dell' Inter

Gazzetta.it | 7 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Lautaro è già salito complessivamente a quota undici gol, intorno a lui c'è una macchina che produce quasi 2 reti e mezzo a partita. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

