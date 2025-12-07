Sega e le sbarre e si cala con le lenzuola annodate | detenuto evade dal carcere di Opera

Lenzuola annodate e via. Un'evasione da film, quella del detenuto 41enne che nella notte è riuscito a scappare dal carcere di Milano Opera. L'uomo avrebbe segato le sbarre alla finestra della cella e si sarebbe calato con delle lenzuola annodate tra loro. A riferirlo è Gennarino De Fazio, segretario generale della Uilpa Polizia penitenziaria. "Non è ancora chiaro come abbia fatto poi a scavalcare la cinta muraria e se abbia goduto di complicità esterne", spiega De Fazio. Sono in corso le ricerche dell'uomo. Nel carcere di Opera, ricorda De Fazio, " 1.338 detenuti sono stipati in 918 posti disponibili (sovraffollamento del 153%) e vengono gestiti, per com’è possibile, da soli 533 agenti, quando ne necessiterebbero almeno 811 (-34%). 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

