Sedicenne scomparsa da Portici ritrovata dai carabinieri | sta bene

Napolitoday.it | 7 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

S.R., la ragazzina di Portici scomparsa, è stata trovata dai carabinieri e sta bene. Sospiro di sollievo nella cittadina a Est di Napoli, da giorni in apprensione per la scomparsa della 16enne. S.R. aveva fatto perdere le sue tracce dallo scorso 2 dicembre quando, dopo essere uscita da scuola. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

