Sedicenne scomparsa da Portici ritrovata dai carabinieri | sta bene

S.R., la ragazzina di Portici scomparsa, è stata trovata dai carabinieri e sta bene. Sospiro di sollievo nella cittadina a Est di Napoli, da giorni in apprensione per la scomparsa della 16enne. S.R. aveva fatto perdere le sue tracce dallo scorso 2 dicembre quando, dopo essere uscita da scuola. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

Altre letture consigliate

Sedicenne scomparsa da Portici, il messaggio all’amica: “Non mi cercate”. Era affidata a casa famiglia

Sedicenne scomparsa a Portici (Napoli), era affidata a una casa famiglia. L’appello della madre: “Aiutatemi, è fragile”

Scomparsa sedicenne a Portici, era affidata a una casa famiglia. L’appello lanciato dalla madre e il messaggio all’amica: «Non mi cercate»

È stata ritrovata e sta bene Suamy Rispoli, la sedicenne che dal 2 dicembre scorso era scomparsa dopo esser uscita da scuola a Portici, in provincia di Napoli. La ragazzina, secondo quanto si apprende, è stata rintracciata dai Carabinieri a Napoli e ora verrà - facebook.com Vai su Facebook

Ritrovata la sedicenne scomparsa a Portici, sta bene. Rintracciata dai Carabinieri a Napoli, tornerà nella casa famiglia. #ANSA Vai su X

Ritrovata la sedicenne scomparsa a Portici, sta bene - É stata ritrovata e sta bene Suamy Rispoli, la sedicenne che dal 2 dicembre scorso era scomparsa dopo esser uscita da scuola a Portici, in provincia di Napoli. Come scrive ansa.it

Suamy Rispoli, ritrovata la sedicenne di Portici scomparsa: sta bene - Suamy Rispoli, la sedicenne di Portici di cui non si avevano notizie dallo scorso 2 dicembre, è stata trovata dai Carabinieri. Si legge su msn.com

Portici, ritrovata la sedicenne scomparsa - Rintracciata dai carabinieri, sarà riportata nella casa famiglia dove si trovava da gennaio. msn.com scrive