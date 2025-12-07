Seconda categoria Real-Dinamo uno scontro d’altri tempi

Dodicesima giornata in Seconda Categoria alle 14,30. Nel Girone E la capolista Real Peretola ospita la Dinamo Florentia. Completano il quadro: Impruneta Tavarnuzze-Florence, Laurenziana-Duccio Dini, Mercatale-Grevigiana, San Giusto Le Bagnese-Sambuca, San Polo-Gracciano, Staggia-Casellina e Virtus Bronzetto-Castellina in Chianti. Nel Girone C la capolista Sagginale ospita la Galcianese. In casa anche il Carraia con il Montemurlo Jolly, mentre il Firenzuola gioca sul campo del San Niccolò. Nel Girone D nuova coppia al comando: la Sancat gioca sul campo dell'Albereta San Salvi, la Molinense in casa con il Rignano.

