Seccardini si fida del suo Atletico | C’è consapevolezza

Dopo la preziosa vittoria contro la Vigor Senigallia, l' Atletico Ascoli è atteso da un'altra sfida di alto livello la trasferta di questo pomeriggio a Fossombrone. Una gara storicamente complicata per i bianconeri, ma che arriva in un momento di grande fiducia, con una sola sconfitta nelle ultime nove uscite. È stato mister Simone Seccardini a presentare le insidie del match, tra consapevolezza dei propri mezzi e grande attenzione verso un avversario organizzato e competitivo. Mister, con la Vigor sono arrivati tre punti importanti contro un avversario difficile. Quali sono stati i vostri punti di forza? "Abbiamo conquistato tre punti importanti contro una squadra di valore e ben allenata.

