Seccardini si fida del suo Atletico | C’è consapevolezza
Dopo la preziosa vittoria contro la Vigor Senigallia, l’ Atletico Ascoli è atteso da un’altra sfida di alto livello la trasferta di questo pomeriggio a Fossombrone. Una gara storicamente complicata per i bianconeri, ma che arriva in un momento di grande fiducia, con una sola sconfitta nelle ultime nove uscite. È stato mister Simone Seccardini a presentare le insidie del match, tra consapevolezza dei propri mezzi e grande attenzione verso un avversario organizzato e competitivo. Mister, con la Vigor sono arrivati tre punti importanti contro un avversario difficile. Quali sono stati i vostri punti di forza? "Abbiamo conquistato tre punti importanti contro una squadra di valore e ben allenata. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
Scopri altri approfondimenti
Soddisfatto il tecnico dell’Atletico Ascoli, Simone Seccardini: "Sorridiamo volentieri a questa vittoria - ha dichiarato -. Finalmente si raccoglie quello... - facebook.com Vai su Facebook
Seccardini si fida del suo Atletico: "C’è consapevolezza" - Dopo la preziosa vittoria contro la Vigor Senigallia, l’Atletico Ascoli è atteso da un’altra sfida di alto livello la ... Si legge su msn.com
Atletico Ascoli-Vigor Senigallia 2-1, Seccardini: “Questa squadra sta crescendo di partita in partita” - 1 il Vigor Senigallia allo stadio “Del Duca” nel pomeriggio del 30 novembre, match valevole per il girone F di serie D. Segnala picenooggi.it
Sora-Atletico Ascoli, Seccardini: “Squadra solida. L’arrivo di Gafuri? Ragazzo interessante” - ASCOLI PICENO – L’Atletico Ascoli prosegue il suo percorso di crescita dopo il pari con il Giulianova e si prepara alla sfida impegnativa di Sora, in programma domenica 23 novembre, match valevole per ... Si legge su picenooggi.it
Atletico Ascoli, Seccardini attende la Vigor Senigallia: «Noi competitivi nonostante le assenze» - L’allenatore analizza il successo di Sora e introduce il match casalingo contro la formazione di Clementi, soffermandosi anche sull’emergenza nel reparto difensivo ... Lo riporta lanuovariviera.it
Atletico Ascoli, Seccardini esulta: "La giusta mentalità" - In casa Atletico Ascoli, la gioia per il ritorno alla vittoria con un netto 4- Riporta msn.com
L'Atletico Ascoli ne rifila cinque alla Maceratese in Coppa: inizio roboante per la truppa di Seccardini - ASCOLI – E’ dell’Atletico Ascoli il passaggio di turno in Coppa Italia. corriereadriatico.it scrive