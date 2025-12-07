Se vogliamo davvero esplorare lo Spazio dobbiamo osare avviando subito un piano di sviluppo per razzi ad antimateria

7 dic 2025

Con le tecnologie attuali non è pensabile viaggiare verso i confini del Sistema solare o altri sistemi in tempi ‘umani’. Una speranza è ideare propulsori ad antimateria, ma bisogna investire. 🔗 Leggi su Wired.it

