Se già a nove anni si prendono antidepressivi | cosa alimenta la corsa agli psicofarmaci tra i giovani
Per alcuni rappresentano un supporto nei momenti particolarmente difficili della vita. Per altri, l'unico mezzo per rimanere a galla quando tutto sembra crollare. Sta di fatto che l’uso di psicofarmaci tra i giovanissimi, ormai da qualche anno, è in costante crescita. Secondo l’ultimo rapporto. 🔗 Leggi su Riminitoday.it
