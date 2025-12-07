Scusatemi non ce la faccio più | la lettera di Lucia Pecoraro la madre che ha ucciso la figlia disabile e si è suicidata

Leggo.it | 7 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Dramma a Corleone, un mosaico fatto di profondo dolore e disperazione. Un gesto estremo e poche parole ad accompagnarlo: Lucia Pecoraro, la donna di 78 anni che ha strangolato e ucciso. 🔗 Leggi su Leggo.it

© Leggo.it - «Scusatemi, non ce la faccio più»: la lettera di Lucia Pecoraro, la madre che ha ucciso la figlia disabile e si è suicidata

"Scusatemi ma non ce la faccio più, chiedo perdono": la lettera della donna che ha ucciso la figlia e poi si è suicidata

"Scusatemi, ma non ce la faccio più". Strangola la figlia con disabilità e poi si impicca a Corleone: in una lettera aveva chiesto perdono

