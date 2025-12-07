Scusatemi ma non ce la faccio più Strangola la figlia con disabilità e poi si impicca a Corleone | in una lettera aveva chiesto perdono

«Scusatemi, ma non ce la faccio più. Chiedo perdono a tutti». Ha lasciato una lettera in cui chiede perdono per il gesto compiuto Lucia Pecoraro, la donna di 78 anni, di Corleone, che ha strangolato la figlia disabile, Giuseppina Milone, di 47 anni, e poi si è impiccata nel terrazzo della loro abitazione. E’ la scena che si sono trovati i soccorritori ieri mattina quando hanno aperto la porta. 🔗 Leggi su Feedpress.me