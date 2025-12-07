Scusatemi ma non ce la faccio più chiedo perdono | la lettera della donna che ha ucciso la figlia e poi si è suicidata

Palermotoday.it | 7 dic 2025

Lucia Pecoraro, la donna di 78 anni di Corleone, che ha strangolato la figlia disabile, Giuseppina Milone, di 47 anni, e poi si è impiccata nel terrazzo della loro abitazione, ha lasciato una lettera per chiedere perdono per il gesto compiuto. Una missiva che inizia così: "Scusatemi, ma non ce la. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

Immagine generica

