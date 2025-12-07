Scuola del gusto alla Vecchia pescheria
La Vecchia pescheria si anima di sapori, profumi e tradizioni. Taglio del nastro ieri pomeriggio alla presenza del sindaco, delle istituzioni, della presidenza e della direzione di Cna Rimini. Oggi e domani appuntamento con il mercatino dell’eccellenza artigianale dalle 14.30. L’iniziativa, promossa da Cna Rimini, celebra il lavoro dei produttori locali con una mostra-mercato ricca di specialità. Un programma diffuso che coinvolge i locali della Vecchia pescheria e della piazzetta, ciascuno con proposte enogastronomiche in collaborazione con i produttori del territorio. Non mancano i seminari del gusto, masterclass gratuite pomeridiane (allo Zibaldone, Osteria delle Poveracce, Alla Cantinetta e al Caffè Cavour) dedicate a olio, salumi, formaggi e birra, a cura di Maurizio Saggion della scuola del gusto Cna, oltre alla speciale degustazione del ‘Supremo panettone’ del Forno della Vecchia pescheria in programma domani. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
