Pietrasanta, 7 dicembre 2025 – La scritta "Spara a Giorgia" in vernice rossa è comparsa su un muro a Marina di Pietrasanta vicino al disegno di una stella a cinque punte. A renderlo noto è Giovanni Donzelli responsabile organizzazione di Fratelli d'Italia. "'Spara a Giorgia' e firma dell'estremismo comunista delle brigate rosse. Questa mattina è apparsa questa scritta a Marina di Pietrasanta sul viale a mare", scrive Donzelli sui suoi profili social pubblicando la foto con la scritta. "Solidarietà a Giorgia – aggiunge Donzelli riferendosi alla presidente del consiglio Meloni – Il linguaggio di odio di certa sinistra fa guadagnare qualche ospitata televisiva e molti like, ma rischia di fomentare i facinorosi e far ripiombare l'Italia in un clima che non vorremo mai più rivivere.

© Lanazione.it - Scritta contro Giorgia Meloni su un muro in Versilia, scoppia la polemica. Donzelli: “Non ci faremo intimidire”