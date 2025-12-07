Scritta contro Giorgia Meloni su un muro in Versilia scoppia la polemica Donzelli | Non ci faremo intimidire
Pietrasanta, 7 dicembre 2025 – La scritta “Spara a Giorgia” in vernice rossa è comparsa su un muro a Marina di Pietrasanta vicino al disegno di una stella a cinque punte. A renderlo noto è Giovanni Donzelli responsabile organizzazione di Fratelli d’Italia. “'Spara a Giorgia’ e firma dell'estremismo comunista delle brigate rosse. Questa mattina è apparsa questa scritta a Marina di Pietrasanta sul viale a mare”, scrive Donzelli sui suoi profili social pubblicando la foto con la scritta. "Solidarietà a Giorgia – aggiunge Donzelli riferendosi alla presidente del consiglio Meloni – Il linguaggio di odio di certa sinistra fa guadagnare qualche ospitata televisiva e molti like, ma rischia di fomentare i facinorosi e far ripiombare l'Italia in un clima che non vorremo mai più rivivere. 🔗 Leggi su Lanazione.it
Approfondisci con queste news
Lettera mai scritta di Viktor Orbán a Giorgia Meloni
“La lieve forma di schizofrenia? Da due anni prendo medicinali con costanza. Ragazze Facili l’ho scritta grazie a Giorgia Cardinaletti”: così Cesare Cremonini
Donzelli pubblica foto scritta su muro: “‘Spara a Giorgia’ a firma Br, non ci fermeremo”
Il ministro Crosetto: 'Vedo l'ombra di nuove Br'. Donzelli (FdI): 'Scritta 'spara a Giorgia' a Pietrasanta con la firma a cinque punte, Meloni non si fa intimidire' #ANSA - facebook.com Vai su Facebook
Donzelli pubblica foto scritta su muro: "'Spara a Giorgia' a firma Br, non ci fermeremo" Vai su X
Minacce alla premier Meloni, scritta “Spara a Giorgia” e accanto la stella a cinque punte delle Brigate rosse - Le minacce alla premier Meloni apparse a Marina di Pietrasanta: scritta "Spara a Giorgia" accompagnata dalla stella a cinque punte delle BR ... Da ilfattoquotidiano.it
"Spara a Giorgia": la scritta sul muro contro la premier Meloni - Il dirigente di Fratelli d'Italia segnala un messaggio comparso sul lungomare di Marina di Pietrasanta, attribuendolo a simbologie dell'estremismo rosso ... Lo riporta today.it
«Spara a Giorgia»: scritta intimidatoria contro premier su lungomare toscano. Il centrodestra insorge - Una scritta minatoria contro il presidente del Consiglio, «Spara a Giorgia», è comparsa questa mattina sul lungomare di Marina di Pietrasanta, in Versilia, accompagnata da una firma riconducibile alle ... Come scrive lasicilia.it