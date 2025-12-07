aggiornamenti sul film spin-off di spider-verse dedicato a spider-punk. Il progetto di un film dedicato a Spider-Punk, personaggio recentemente apparso in Spider-Man: Across the Spider-Verse, sta avanzando con passo deciso. Dopo l’annuncio avvenuto ad agosto scorso, nuovi dettagli emergono circa lo stato di sviluppo e le fasi di lavorazione, sottolineando l’interesse crescente intorno a questa produzione. stato di avanzamento e sviluppo del progetto. fase di stesura del copione. Secondo le dichiarazioni di Daniel Kaluuya, voce di Spider-Punk nel film originale e co-sceneggiatore del nuovo progetto, il film è attualmente in tutte le fasi finali della prima bozza. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it

script del film di spider punk in fase di completamento aggiornamento sui futuri spin-off