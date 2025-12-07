SCOTTI RE DI CANALE 5 | DOPO IL RECORD DELLA RUOTA IL BOTTO DEL MILIONARIO?

Da  domenica 7 dicembre, in  prima serata  su  Canale 5,  torna il leggendario  Chi vuol essere milionario?  con una  formula inedita a livello mondiale. Il celebre game show, posizionato da Mediaset nella serata perfetta ovvero quando Rai1 tocca il record negativo dell’anno complice la Prima della Scala, si trasforma in “Chi vuol essere milionario – Il Torneo”, che promette di regalare ancora più suspense ed emozioni. Alla guida del game show ci sarà sempre  Gerry Scotti, che lo ha condotto fin dalla sua prima edizione italiana, nel 2000, e proprio per questo è entrato nel  Guinness World Records  per il maggior numero di puntate presentate al mondo. 🔗 Leggi su Bubinoblog

