SCOTTI RE DI CANALE 5 | DOPO IL RECORD DELLA RUOTA IL BOTTO DEL MILIONARIO?

Da domenica 7 dicembre, in prima serata su Canale 5, torna il leggendario Chi vuol essere milionario? con una formula inedita a livello mondiale. Il celebre game show, posizionato da Mediaset nella serata perfetta ovvero quando Rai1 tocca il record negativo dell’anno complice la Prima della Scala, si trasforma in “Chi vuol essere milionario – Il Torneo”, che promette di regalare ancora più suspense ed emozioni. Alla guida del game show ci sarà sempre Gerry Scotti, che lo ha condotto fin dalla sua prima edizione italiana, nel 2000, e proprio per questo è entrato nel Guinness World Records per il maggior numero di puntate presentate al mondo. 🔗 Leggi su Bubinoblog

