Scoperto ad Airola un capolavoro sconosciuto di Giacomo del Pò

Tempo di lettura: 3 minuti Si è tenuta ieri, 6 dicembre, nella suggestiva cornice della Chiesa dell’Annunziata di Airola, una serata evento di straordinario valore culturale e storico-artistico dal titolo «Con il naso all’insù. Trent’anni di ricerche sul barocco periferico. Giacomo del Pò e la Città Caudina». L’incontro, organizzato con il patrocinio del Comune di Airola e della Pro Loco, ha visto la partecipazione di una numerosa e attenta comunità, accolta dai saluti istituzionali del Parroco don Liberato Maglione, del Sindaco di Airola Vincenzo Falzarano e del Presidente della Pro Loco Airola Franco Napoletano. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

