Sconfitta per il Romagna nella trasferta a Pesaro contro la capolista

Al Romagna RFC non riesce il colpo sul campo della capolista Pesaro, che ha la meglio per 27-23 al termine di una partita combattuta e in bilico fino alla fine. I marchigiani mettono a segno 4 mete, tutte segnate nel primo tempo e costringono alla rincorsa il Romagna, che resta in partita fino. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it