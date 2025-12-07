Sconfitta per il Romagna nella trasferta a Pesaro contro la capolista

Al Romagna RFC non riesce il colpo sul campo della capolista Pesaro, che ha la meglio per 27-23 al termine di una partita combattuta e in bilico fino alla fine. I marchigiani mettono a segno 4 mete, tutte segnate nel primo tempo e costringono alla rincorsa il Romagna, che resta in partita fino. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it

