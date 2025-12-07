Sconcerto per la morte improvvisa di una donna di 38 anni
C'è profondo sconcerto e dolore nella comunità della Valdichiana scossa dalla morte prematura e improvvisa di una donna di 38 anni, madre di tre figli, deceduta dopo alcuni giorni di dolori addominali e malesseri.La donna abitava da quasi due anni a Ciggiano, nel comune di Civitella in. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it
