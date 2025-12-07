Scomparso da un giorno trovato morto Valerio Galantini

È stato ritrovato morto domenica mattina, dopo un giorno di ricerche sulla sua scomparsa, Valerio Galantini, 89enne di Borgo Panigale e di cui la famiglia non aveva più notizie da sabato. I vigili del fuoco hanno rinvenuto il suo corpo senza vita nel fiume Reno, che scorre a pochi passi da via. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it