Scomparso da un giorno trovato morto Valerio Galantini
È stato ritrovato morto domenica mattina, dopo un giorno di ricerche sulla sua scomparsa, Valerio Galantini, 89enne di Borgo Panigale e di cui la famiglia non aveva più notizie da sabato. I vigili del fuoco hanno rinvenuto il suo corpo senza vita nel fiume Reno, che scorre a pochi passi da via. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it
Contenuti che potrebbero interessarti
Anziano trovato morto ai piedi della Maresana: era scomparso da un giorno
Trovato morto nei boschi: Andrea Morandi era scomparso da più di un giorno
Benevento e Montella piangono Padre Paolo, scomparso nel giorno di San Francesco
Paolo Ruffini si emoziona ricordando il papà scomparso: "Il giorno in cui mi sono sentito più vicino a lui è quando se n’è andato" - facebook.com Vai su Facebook
Valerio trovato morto nel fiume Reno: era scomparso da 24 ore - Vana la mobilitazione anche dei cittadini nelle ricerche: il corpo recuperato in acqua dai vigili del fuoco ll' ... msn.com scrive
Trovato morto Rocco Amato: era scomparso da tre giorni - Il corpo senza vita del giovane, originario della provincia di Caserta, è stato rinvenuto a Barcellona, in Spagna, dove viveva da alcuni anni. Segnala today.it
Rocco Amato trovato morto: era scomparso a Barcellona da 3 giorni. Lutto in provincia di Caserta - Di Rocco Amato si erano perse le tracce domenica 23 novembre: tanti gli appelli lanciati via social dagli amici ... Da fanpage.it