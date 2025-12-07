Sciopero Atac 9 dicembre a Roma | orari fasce garantite e linee coinvolte

Disagi in arrivo sul fronte della viabilità nella Capitale: cittadini, pendolari e turisti dovranno vedersela con lo sciopero Atac del 9 dicembre che renderà Roma ancora più congestionata del solito. Lo sciopero di 24 ore del trasporto pubblico locale a Roma è stato indetto dal sindacato Osr Sul. Attenzione: questo significa che aderiranno allo sciopero, su base volontaria, solo i lavoratori del sindacato indicato. Tutti gli altri lavoratori svolgeranno servizio regolare. Ciò nonostante, ritardi e rallentamenti del servizio saranno inevitabili. Sciopero Roma, fasce garantite il 9 dicembre. Durante lo sciopero dei mezzi pubblici il servizio sulla rete Atac sarà garantito nelle fasce di legge, ovvero da inizio del servizio diurno alle 8:29 e dalle 17:00 alle 19:59). 🔗 Leggi su Quifinanza.it © Quifinanza.it - Sciopero Atac 9 dicembre a Roma: orari, fasce garantite e linee coinvolte

