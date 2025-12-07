Sciopero Atac 9 dicembre 2025 a Roma | orari e fasce garantite Stop a bus metro e tram

Roma, 7 dicembre 2025 – Al via gli scioperi di dicembr e. Martedì 9 dicembre la rete Atac sarà interessata da uno sciopero aziendale di 24 ore, proclamato dal sindacato Sul. La protesta coinvolgerà autobus, filobus, tram, metropolitane e la ferrotranvia Termini-Centocelle, con possibili e significativi disagi per gli utenti. L’agitazione riguarda esclusivamente Atac: resteranno infatti regolari le linee gestite da operatori privati e i collegamenti di Cotral e Trenitalia. Ecco tutte le informazioni utili per spostarsi in città. Motivazioni dello sciopero. Lo sciopero proclamato dal sindacato Sul nasce da una serie di criticità interne. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Sciopero Atac 9 dicembre 2025 a Roma: orari e fasce garantite. Stop a bus, metro e tram

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

Sciopero generale a Roma il 22 settembre, a rischio i mezzi Atac: gli orari di bus, metro e tram

Roma, 3 ottobre 2025 – Sciopero Atac: disagi su bus, metro e tram

Roma, nuovo sciopero Atac il 10 ottobre: metro e bus a rischio per 24 ore

Martedì 9 dicembre trasporto pubblico a rischio per lo #sciopero di 24 ore indetto dal sindacato Sul. L'agitazione interesserà la sola rete #Atac. Il servizio sarà comunque regolare fino alle 8:30 e dalle 17 alle 20 nel rispetto delle fasce di garanzia. info https - facebook.com Vai su Facebook

#Sciopero | #trasporti | #Roma Martedì #9dicembre, proclamato uno sciopero da parte di #ATAC di 24 ore, a rischio i servizi del trasporto pubblico della Capitale ? Qui i dettagli su svolgimento e modalità buff.ly/RN6YTCW @Emergenza24 | #Luceverde Vai su X

Sciopero Atac a Roma martedì 9 dicembre, bus e metro a rischio: orari e fasce di garanzia - Trasporto pubblico locale a rischio a Roma, martedì prossimo, 9 dicembre, per lo sciopero dei dipendenti dell'Atac proclamato dal Sul - Segnala ilmessaggero.it

Sciopero Atac 9 dicembre 2025 a Roma: orari e fasce garantite. Stop a bus, metro e tram - Regolari le linee in subaffidamento e i collegamenti dei privati. Segnala msn.com

Sciopero Atac Roma 9 dicembre 2025 bus, metropolitana e tram fermi per 24 ore con qualche eccezione - La giornata del 9 dicembre rappresenta, per Roma, un vero e proprio banco di prova sul fronte dei trasporti: quali sono i mezzi coinvolti e quelli che svolgono servizio regolare ... Secondo italiaoggi.it