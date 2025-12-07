Scienza arrivano 35,8 milioni di euro per la Campania La ministra Bernini | Siamo al vostro fianco
La Campania si aggiudica 35,8 milioni di euro dal terzo bando del Fondo italiano per la scienza (Fis 3). Le risorse, assegnate dal Ministero dell’Università e della Ricerca dopo la valutazione di oltre 5mila proposte in tutta Italia, finanzieranno 28 progetti sviluppati nelle università e nei. 🔗 Leggi su Napolitoday.it
Argomenti simili trattati di recente
Arrivano i gioielli in cemento armato, tra scienza e moda
Arrivano i gioielli in cemento, tra scienza e moda
Scienza, per i futuri computer quantistici arrivano i cristalli temporali
I MUSCOLI sono l'unico vero elisir di lunga vita. La scienza e la medicina hanno allungato la vita media, ma come ci arrivano molti a certe età? Il problema non è solo raggiungere i 90 anni, ma come ci arriviamo! Purtroppo, molte persone, già a 60 anni vivono - facebook.com Vai su Facebook
Fondi per la scienza, 44 milioni alla Toscana - TOSCANA: Sono 35 i progetti di istituzioni universitarie e di ricerca toscane finanziati nella terza edizione del bando Fis ... Si legge su toscanamedianews.it
Arrivano 125 milioni per il Fermilab: la scienza del futuro passa dai ricercatori pisani - Rinnovato il finanziamento del Superconducting Quantum Materials and Systems Center (SQMS), ospitato presso il Fermi National Accelerator Laboratory. Segnala lanazione.it