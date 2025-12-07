Sciame di api alla scuola il sindaco la chiude per sicurezza

Il sindaco di Castel Volturno, Pasquale Marrandino, ha disposto la chiusura temporanea del plesso centrale dell’Istituto Comprensivo “Castel Volturno Centro” di Via Occidentale.La decisione è stata presa a seguito della segnalazione della Dirigente Scolastica che aveva evidenziato la presenza di. 🔗 Leggi su Casertanews.it

