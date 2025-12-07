Sci di fondo Maria Gismondi | Voglio godermi questo momento sono vicina alle più forti
Maria Gismondi prosegue il suo notevole percorso di crescita e conquista un significativo sesto posto nella 10 km in tecnica libera con partenza a intervalli di Trondheim, in occasione della seconda tappa della Coppa del Mondo 2025-2026 di sci di fondo. La giovane azzurra ha ottenuto dunque il miglior risultato della carriera nel circuito maggiore, avvicinandosi ulteriormente alla zona podio dopo la nona piazza dello scorso 16 marzo a Oslo. Gismondi ha chiuso la gara odierna sulle nevi norvegesi con un distacco di 26 secondi dalla vincitrice svedese Ebba Andeon e a poco meno di 10 secondi dalla terza posizione occupata dalla statunitense Jessie Diggins, dimostrando un potenziale veramente impressionante considerando la sua poca esperienza a questi livelli. 🔗 Leggi su Oasport.it
