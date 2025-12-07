Sci alpinismo | subito sul podio in Coppa del Mondo Alba De Silvestro e Michele Boscacci

Parte nel migliore dei modi la stagione dello scialpinismo che porterà al debutto della disciplina alle Olimpiadi di Milano-Cortina 2026 per due atleti di punta della nazionale italiana: il valtellinese Michele Boscacci e la moglie Alba De Silvestro, infatti, hanno chiuso al secondo posto la. 🔗 Leggi su Sondriotoday.it

