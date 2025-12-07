Sci | Alex Vinatzer ottimo secondo in gigante a Beaver Creek | vince Odermatt

Grandissima gara di Alex Vinatzer a Beaver Creek. Oggi, domenica 7 dicembre, l'azzurro, 26 anni, si è piazzato in seconda posizione alle spalle di Marco Odermatt per soli 23 centesimi.Il norvegese Henrik Kristoffersen ha completato il podio con un distacco di soli 34 centesimi. Alex Vinatzer con. 🔗 Leggi su Today.it

