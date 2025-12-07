Un violento incidente stradale ha coinvolto questa mattina, domenica 7 dicembre, due autovetture in via del Grano a Eboli, in provincia di Salerno. Lo scontro, avvenuto intorno alle ore 11:30, ha provocato il ribaltamento di una delle auto, causando il ferimento di quattro persone, una delle quali in condizioni gravissime con prognosi riservata. Sul posto sono intervenuti immediatamente i soccorritori, tra cui i vigili del fuoco, le forze dell’ordine e l’ ambulanza della Vopi, l’associazione Volontari Pronto Intervento dell’Asl di Salerno, per prestare le prime cure e gestire la viabilità bloccata dal sinistro. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - Schianto tremendo, auto si ribalta: incidente gravissimo in Italia