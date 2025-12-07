Schianto all' incrocio due auto coinvolte

Schianto al semaforo di via Romana questa mattina. Per motivi ancora da accertare, all'incrocio semaforico, due vetture si sono scontrate. Sul posto sono accorsi i sanitari dell'emergenza urgenza, gli agenti della polizia municipale e i carabinieri. Una persona è rimasta lievemente ferita ed è. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

La corsa folle, lo schianto all’incrocio di viale Fulvio Testi, il conducente del Suv che scappa: cosa sappiamo sull’incidente costato la vita a Pietro Silva Orrego

Incidente nel milanese, schianto tra un'auto e una moto all'incrocio: due ragazzine in ospedale

Altro schianto nell’incrocio contestato a San Biagio. I residenti: "Adesso servono interventi urgenti"

️️ Bassa friulana, schianto all’incrocio: auto si ribalta, due uomini in ospedale -> https://www.nordest24.it/incidente-carlino-via-toppo-wassermann-auto-sul-fianco - facebook.com Vai su Facebook

Schianto tra due auto a Lido di Fermo (Foto) - Fortunatamente non si registrano feriti gravi ma sul posto sono comunque intervenuti gli agenti della Polizia locale per regolare il traffico e per i rilievi. Segnala cronachefermane.it

Bassa friulana, schianto all’incrocio: auto si ribalta, due uomini in ospedale - Incidente: auto sul fianco, due feriti e intervento dei vigili del fuoco e SORES. nordest24.it scrive

Schianto tra auto e furgone, i veicoli finiscono fuori strada e si ribaltano: soccorsi due adulti e un bimbo (Le Foto) - Incidente questa mattina, intorno alle 12, lungo la Valdete, all'altezza dell'incrocio di Ponzano di Fermo. Riporta cronachefermane.it