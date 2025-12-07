schianto alle porte di milano la vittima abitava nel pavese

Filip Ionel Gheorghe, 55enne residente a San Martino Siccomario, è rimasto vittima di uno schianto mortale nella notte tra venerdì e ieri lungo l’ex statale 35 dei Giovi, a Zibido San Giacomo. Tre i feriti, tra cui una donna inizialmente data in condizioni gravi. L’esatta dinamica dell’impatto è ancora in fase di ricostruzione da parte dei carabinieri di Abbiategrasso, ma alcuni elementi appaiono già chiari. L’incidente è avvenuto all’inizio di una curva tristemente nota per essere stata teatro, negli anni, di numerosi sinistri, anche mortali. A complicare ulteriormente la situazione, la presenza di fitti banchi di nebbia. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

