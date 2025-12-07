Scherma | sinfonia azzurra a Fukuoka I fiorettisti trionfano nella gara a squadre in Coppa del Mondo
Si chiude nel migliore dei modi il weekend del fioretto. Così come successo in Corea con il team femminile, nella mattinata italiana la Nazionale maschile si è imposta nella prova a squadre valida per l’appuntamento di Coppa del Mondo 2025-2026 andato in scena in questi giorni in Giappone, precisamente sulla pedana di Fukuoka. Splendida la prestazione di Filippo Macchi, Tommaso Marini, Alessio Foconi e Davide Filippi (chiamato a sotituire Guillaume Bianchi, appena diventato papà), ritrovatisi subito a duellare con una delle compagini più ostiche dell’evento, ovvero la formazione composta dagli atleti neutrali. 🔗 Leggi su Oasport.it
