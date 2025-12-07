Scatolificio del Garda premiato per il Miglior Prodotto di Origine Forestale

Veronasera.it | 7 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Dalla gestione forestale sostenibile di un ampio complesso forestale appenninico, in Valtiberina Toscana, al vasetto per lo yogurt realizzato in carta e proveniente da foreste certificate, passando per il legname da filiera sostenibile per estrarre il tannino destinato alla vinificazione e ad. 🔗 Leggi su Veronasera.it

Immagine generica

Approfondisci con queste news

Olio del Garda Dop premiato da Gambero rosso e Bibenda - L'olio extravergine di oliva Garda Dop si conferma un'eccellenza del Trentino, ottenendo apprezzamento a livello nazionale. Da ansa.it

Cerca Video su questo argomento: Scatolificio Garda Premiato Miglior