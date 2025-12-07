Prato, 7 dicembre 2025 – La tradizionale Scarpinata di là da i’ Bisenzio ha nuovamente regalato una mattinata di autentica passione podistica, riunendo camminatori e runner per un appuntamento che profuma di convivialità e spirito natalizio. Due i percorsi pensati per tutti i livelli – 12 e 5 chilometri – tracciati lungo le suggestive strade pedemontane che accompagnano il corso del fiume Bisenzio, regalando scorci naturali e un’atmosfera di pace tipica di questi luoghi. L’organizzazione è stata curata dall’Asd 29 Martiri e da Mezzana Le Lumache Asd, con il prezioso supporto del Circolo Arci Paolo Rossi, che ha devoluto l’intero incasso in beneficenza, confermando ancora una volta quanto il podismo sia un veicolo straordinario di solidarietà e vicinanza verso chi ha più bisogno. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Scarpinata di là da i’ Bisenzio, una festa per duecento