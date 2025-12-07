Scalata poderosa di Alex Vinatzer nella World Cup Starting List di gigante | pettorale migliorato già dalla prossima gara!

Il secondo posto nel gigante maschile di Beaver Creek, negli Stati Uniti, oltre ad aver portato Alex Vinatzer in nona posizione nella graduatoria generale ed in quarta nella classifica di specialità, ha anche consentito all’azzurro di scalare la World Cup Starting List della Coppa del Mondo 2025-2026 di sci alpino. Nel prossimo gigante maschile della stagione, infatti, Alex Vinatzer avrà in dote un pettorale tra l’8 ed il 15: l’azzurro fa il suo ingresso nel secondo gruppo di merito grazie agli 80 punti odierni, che lo proiettano al 13° posto della WCSL di specialità. Luca De Aliprandini scivola al 16° posto e sarebbe fuori dal secondo gruppo, ma tra gli atleti che lo precedono c’è anche il norvegese Alexander Steen Olsen, out per un problema al ginocchio, quindi l’azzurro dovrebbe partire tra i primi 15 nella prossima gara. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Scalata poderosa di Alex Vinatzer nella World Cup Starting List di gigante: pettorale migliorato già dalla prossima gara!

