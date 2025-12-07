Scala trionfo per ' Una Lady Macbeth'

21.53 Successo trionfale per 'Una Lady Macbeth del distretto di Mcensk' che ha inaugurato la stagione della Scala di Milano. L'opera di Dmitrij Shostakovic del 1934 salutata da 10 minuti di applausi dal pubblico della 'prima'. Ovazioni per il soprano americano Sara Jakubiak, nel ruolo della protagonista Katerina, il tenore uzbeko Najmiddin Mavlyanov (Sergej),il baritono russo Alexander Roslavets (Boris) e il tenore Yevgeny Akimov,Zinovij. Applausi per il regista Vasily Barkhatov.Trionfo personale per il maestro Riccardo Chailly. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

Approfondisci con queste news

Seconda e ultima puntata della chiacchiera sulla prima della Scala con Carlo Melato della Pravda, cioè no, volevo dire La Verità, che ringrazio perché è uno dei rari giornalisti che si informano prima di parlare. Io invece sono un asino calzato e vestito perché - facebook.com Vai su Facebook

La prima alla Scala della Lady Macbeth di Šostakovic nel 50° anniversario della morte del compositore. L’effetto cinematografico alla Fast and Furious - Abbiamo aggiornato la nostra Informativa sulla Privacy. Segnala primapress.it

Torna alla Scala Lady Macbeth del distretto di Mcensk: il capolavoro censurato di Šostakovic - Dopo le edizioni del 1992 e 2007, l’opera scandalosa che Stalin censurò torna sul palco milanese con la sua forza tragica e satirica attualissima ... Riporta rainews.it

Scala, Ortombina: “Lady Macbeth è un’opera cinematografica, moderna e visionaria” - Leggi su Sky TG24 l'articolo Scala, Ortombina: “Lady Macbeth è un’opera cinematografica, moderna e visionaria” ... Da tg24.sky.it