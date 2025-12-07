Scala oggi la Prima senza Armani e Vanoni | le celebrità attese

(Adnkronos) – La Prima della Scala 202526 si apre nel segno dell’emozione e dell’assenza: il Piermarini alzerà il sipario su 'Una Lady Macbeth del distretto di Mcensk' di Dmitrij Sostakovic senza due dei suoi volti più iconici – Giorgio Armani e Ornella Vanoni – e senza il presidente della Repubblica Sergio Mattarella né la premier . Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina”. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it

Leggi anche questi approfondimenti

TreviglioCultura. Orchestre de l’Opéra national de Paris · Shostakovich: Lady Macbeth of Mtsensk District, Op. 29, Act I Scene 2: Interlude 2. I tre monelli oggi fanno le prove per gli abiti per la Prima della Scala di domenica 7 dicembre! Potete venire anche voi - facebook.com Vai su Facebook

Scala, oggi la Prima senza Armani e Vanoni: le celebrità attese - (Adnkronos) – La Prima della Scala 2025/26 si apre nel segno dell’emozione e dell’assenza: il Piermarini alzerà il sipario su ‘Una Lady Macbeth del distretto di Mcensk’ di Dmitrij Sostakovic senza due ... Segnala pianetagenoa1893.net

Scala, una Prima senza precedenti. Šostakovic alla prova dell’apertura e il record d’incassi da 2,8 milioni - Una Lady Macbeth del distretto di Mcesnk aprirà la stagione con Chailly (l’ultima da direttore musicale). Come scrive msn.com

Scala, l’evento mondano dell’anno senza i vertici dello Stato: per Lady Macbeth del russo Dmitrij Šostakovic il tutto esaurito - Alle 18 si alzerà il sipario: red carpet di politici e vip, Liliana Segre sulla poltrona centrale del palco reale. Segnala msn.com

Prima della Scala 2025 in tv: dove vedere “Una Lady Macbeth del distretto di Mcensk” - Censurata da Stalin negli anni 30, l'opera è stata scelta per inaugurare la stagione scaligera. Riporta iodonna.it

Per Sara Jakubiak la Prima della Scala 2025 è anche una prima volta: «Questo è il mio ruolo più difficile» - La soprano statunitense debutta alla Scala di Milano e inaugura ufficialmente la stagione lirica più blasonata ... Riporta vogue.it

Prima alla Scala 2025, la guida: orari, direttore, cast, trama e curiosità sull’opera «Lady Macbeth» di Sostakovic - it) il Teatro alla Scala inaugura la stagione d’opera 2025/26 con una nuova edizione di ‘ Una Lady Macbeth del distretto di M ... Secondo corriere.it