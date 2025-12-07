Scala l’evento mondano dell’anno senza i vertici dello Stato | per Lady Macbeth del russo Dmitrij Šostakovi? il tutto esaurito

Milano, 7 dicembre 2025 – Il mondo guarda la Scala. Alle 18 si alzerà il sipario sulla " Lady Macbeth nel distretto di Mcensk" di Dmitrij Šostakovi?, nel cinquantesimo anniversario della scomparsa del compositore. Un titolo inedito per Sant'Ambrogio e rappresentato a queste latitudini solo due volte, nel 1992 e nel 2007. Un titolo che tra il 1934 e il 1936 sbancò i botteghini di Leningrado e Mosca, prima della censura imposta da Stalin e di un lungo periodo di oblio che si interruppe parzialmente nel 1963 con una versione edulcorata col nome della protagonista Katerina Ismailova.

