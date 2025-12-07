Scala la sera della Prima | proteste di lavoratori spettacolo e pro-Pal applausi per Liliana Segre

Tutto pronto a Milano per la tradizionale Prima della Scala, tra le proteste all’esterno del teatro e l’eleganza e la parata di vip all’interno. C’è attesa per l’opera scelta quest’anno, ‘Una Lady Macbeth del distretto di Mcensk’, di Dimitri Sostakovic. Assenti il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, e la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni. Il governo è rappresentato dal ministro della Cultura, Alessandro Giuli, e dal collega dell’Istruzione, Giuseppe Valditara. Presente la senatrice a vita Liliana Segre, accolta da un lungo applauso. La protesta dei lavoratori dello spettacolo. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Scala, la sera della Prima: proteste di lavoratori spettacolo e pro-Pal, applausi per Liliana Segre

