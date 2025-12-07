Scala la protesta prima dell’evento | Meloni e ministri ritratti con l’elmetto

Webmagazine24.it | 7 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

(Adnkronos) – Sono Giorgia Meloni, i ministri Alessandro Giuli e Giuseppe Valditara, il sindaco Sala, il governatore Fontana e l’immobiliarista Manfredi Catella i protagonisti della ‘Prima popolare’ organizzata dal centro sociale Cantiere in piazza della Scala, nel giorno dell’inaugurazione della stagione lirica del Piermarini.  “Un tripudio di lusso, di sfarzo e di cultura che può . Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it

Immagine generica

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

Prima della Scala a Milano, flash mob e presidio di protesta

Prima della Scala a Milano, flash mob e presidi di protesta

Prima della Scala, scatta la protesta dei Propal fuori dal teatro

scala protesta prima dell8217eventoAlla Scala la protesta dei pro Pal e dei lavoratori dello spettacolo - MILANO (ITALPRESS) – A ridosso dell’inizio della prima della Scala, sono già in corso i presidi di protesta davanti al teatro milanese. Secondo italpress.com

scala protesta prima dell8217eventoScala, la protesta prima dell'evento: Meloni e ministri ritratti con l'elmetto - ‘Prima popolare’ organizzata dal centro sociale Cantiere in piazza della Scala, nel giorno dell’inaugurazione della stagione lirica del Piermarini ... Lo riporta adnkronos.com

scala protesta prima dell8217eventoPrima della Scala, solito coro dell'odio ProPal: "Il 7 ottobre è resistenza" - Il palcoscenico è di quelli che contano, ossia la prima della Scala di Milano dove questa sera sarà rappresentata "Una Lady ... Si legge su iltempo.it

Cerca Video su questo argomento: Scala Protesta Prima Dell8217evento