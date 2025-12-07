Scala | incanta la Lady Macbeth ovazione alla regia e lungo applauso finale Fontana | Poche istituzioni? Stiamo bene anche soli
Tutti in piedi per l'Inno di Mameli. Applausi a Segre. In piazza prima dell'opera protesta di pro Pal, sindacati e artisti del Teatro.
La tradizionale cena di gala che segue la Prima del Teatro alla Scala, anche quest'anno nelle sale storiche della Società del Giardino, si prepara a incantare ospiti e personalità internazionali con un allestimento di rara eleganza.
"SCALA ALLA CASCATA DI SCALA MAURO"
La prima alla Scala della Lady Macbeth di Šostakovic nel 50° anniversario della morte del compositore. L'effetto cinematografico alla Fast and Furious
Torna alla Scala Lady Macbeth del distretto di Mcensk: il capolavoro censurato di Šostakovic - Dopo le edizioni del 1992 e 2007, l'opera scandalosa che Stalin censurò torna sul palco milanese con la sua forza tragica e satirica attualissima
Scala, Ortombina: "Lady Macbeth è un'opera cinematografica, moderna e visionaria"