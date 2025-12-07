Scala i pro-Pal portano in scena ' Lady Mac Melon' contro governo e Comune

A pochi minuti dall’inizio di ‘Una Lady Macbeth del distretto di Mcensk’ di Dmitrij Sostakovic, la tradizionale ‘Prima’ della Scala, a Milano, è stata preceduta da una protesta delle associazioni pro-Pal, radunate in alcune centinaia tra piazza della Scala e Palazzo Marino. Su un palco improvvisato, gli attivisti hanno inscenato una performance satirica che metteva in scena la premier Giorgia Meloni – ribattezzata per l’occasione ‘Lady Mac Melon’ – insieme ai ministri Giuseppe Valditara e Alessandro Giuli e al sindaco Giuseppe Sala. “Al Teatro alla Scala va in scena il primo spettacolo della stagione teatrale, un tripudio di lusso, di sfarzo, di cultura che può far calare il silenzio su due anni di genocidio, 77 anni di occupazione, su una città che cade a pezzi. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Scala, i pro-Pal portano in scena 'Lady Mac Melon' contro governo e Comune

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

Una Lady Macbeth del distretto di Mcensk al Teatro alla Scala e gli eventi della Prima Diffusa a Milano Dal 28 novembre al 7 dicembre 2025 il Comune di Milano e Edison con Prima Diffusa portano in città l’energia di Una Lady Macbeth del distretto di Mcensk - facebook.com Vai su Facebook

Teatro Scala, i pro Pal portano in scena 'Lady Mac Melon': caricature di premier e ministri durante la Prima VIDEO - A pochi minuti dall'inizio di "Una Lady Macbeth del distretto di Mcensk" di Dmitrij èostakovic, la tradizionale Prima della Scala, a Milano, è ... Riporta msn.com

Prima della Scala, l'arrivo di Achille Lauro: «Coraggioso mettere in scena quest'opera, è una tematica attualissima» VIDEO - «Non è la prima volta per me alla Prima della Scala, devo dire che sono contento di vedere uno spettacolo di questa portata, così importante e ... Scrive ilgazzettino.it

Prima della Scala, la contestazione di ProPal e centri sociali con Lady Mac Melon: "Silenzio su due anni di genocidio" - La performance satirica del Cantiere contro il governo Meloni ma anche contro i costi dell'abitare a Milano. Da affaritaliani.it