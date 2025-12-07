Scala debutta l’alert | avvertimento agli spettatori sui contenuti sensibili

(Adnkronos) – Per la prima volta al Teatro alla Scala debutta l'alert per gli spettatori che li mette in guarda su eventuali contenuti sensibili legati al tema della scabrosità dell'opera 'Una Lady Macbeth del distretto di Mcensk' di Smitrij Shostakovic che inaugura questa sera la stagione lirica. Vista la trama con omicidi e violenza sui . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

