Scala Attilio Fontana | L' assenza di Mattarella e Meloni? La Lombardia se la cava benissimo

“Certamente ci avrebbe fatto piacere ci fossero stati, ma siamo contenti del nostro pubblico, della nostra Scala e delle nostre eccellenze. La Lombardia se la cava benissimo”. Così il presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana, a margine della Prima della Scala, rispondendo a chi gli chiedeva se fosse dispiaciuto dell’assenza del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella e della Presidente del Consiglio Giorgia Meloni. Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Scala, Attilio Fontana: "L'assenza di Mattarella e Meloni? La Lombardia se la cava benissimo"

