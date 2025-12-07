Scala alla Prima Segre e Giuli Fontana | Il resto del governo assente? Ce ne faremo una ragione Proteste in piazza  Live

Xml2.corriere.it | 7 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Al Piermarini va in scena la Macbeth di Shostakovic: per la prima volta il Teatro diffonde l'avviso agli spettatori per la presenza di scene violente.  Per l'evento incassati 2,8 milioni di euro. 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it

scala alla prima segre e giuli fontana il resto del governo assente ce ne faremo una ragione proteste in piazza160160live

© Xml2.corriere.it - Scala, alla Prima Segre e Giuli. Fontana: «Il resto del governo assente? Ce ne faremo una ragione». Proteste in piazza  Live

Altre letture consigliate

Prima della Scala, colpo di scena alla vigilia: Liliana Segre torna al centro del Palco reale

Prima della Scala, l’esperto promuove il titolo scelto: “Un’opera scomoda che interroga, non è mera celebrazione”

Prima della Scala: gli outfit più indimenticabili - nel bene e nel male - degli ultimi anni

scala prima segre giuliPrima della Scala, dei big del Governo c'è solo Giuli. Fontana: "Viviamo bene anche da soli..." - La Prima della Scala di Milano si apre alle 18 in punto con “Una Lady Macbeth del distretto di Mcensk” di Dmitrij Šostakovic, affidata alla direzione di Riccardo Chailly per la sua dodicesima inaugura ... Scrive affaritaliani.it

scala prima segre giuliPrima della Scala 2025 da record: venduti biglietti per quasi 3 milioni di euro. Assenti Mattarella e Meloni, ecco chi ci sarà per la Lady Macbeth – LA DIRETTA - Il portavoce Peskov: "Possiamo continuare in modo costruttivo il lavoro congiunto per trovare una soluzione pacifica in Ucraina" Il Teatr ... Riporta ilfattoquotidiano.it

Da Liliana Segre a Nicoletta Manni: ecco chi ci sarà - Il Piermarini alza il sipario su “Una Lady Macbeth del distretto di Mcensk”: per il terzo anno consecutivo senza il presidente della Repubblica Mattarella e ... Riporta repubblica.it

Cerca Video su questo argomento: Scala Prima Segre Giuli